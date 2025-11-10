ВСУ ударили по трем регионам России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, пять дронов сбили над территорией Брянской области, по одному — над Курской областью и Крымом. Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли спрятать у берегов Крыма резервы из безэкипажных катеров (БЭК) для последующей атаки. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», в этом районе могут выжидать около десятка БЭК.