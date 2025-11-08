Всем 17-летним бельгийцам прислали письма с предложением сходить в армию

Министерство обороны Бельгии направит письма 149 тысячам 17-летних граждан с предложением пройти добровольный год военной службы, заявил глава ведомства Тео Франкен.

«149 000 писем вчера были отправлены по почте. Все 17-летние в стране получают информацию, чтобы заинтересовать их обороной в целом и добровольным годом военной службы в частности. Вперед», - написал министр в своем посте в социальной сети X.

Инициатива направлена на увеличение числа резервистов и персонала армии: в 2026 году откроется 4800 вакансий, включая 2800 для военнослужащих, 1050 для резервистов и 960 для гражданского персонала. Участникам обещают ежемесячное вознаграждение в 2000 евро.

Письма, текст которых уже утек в СМИ, открывают дверь для знакомства молодежи с армией и включают информацию о возможностях службы. Программа следует примеру Нидерландов и призвана удвоить численность вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Польша хочет обучить 400 тысяч резервистов, включая школьников, взрослых и пенсионеров, из-за мнимой угрозы от России.