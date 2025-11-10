Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 29 дронов сбили над Брянской областью, семь — над Курской областью, по пять — над территориями Липецкой и Смоленской областей.

Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Тверской и Самарской областями, три — над территорией Республики Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Еще семь БПЛА зафиксировали над акваторией Черного моря, передает ТАСС.

8 ноября два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Саратов. Раненых доставили в больницу для оказания помощи. При ударе повреждения получил жилой дом, в нескольких квартирах выбиты окна.