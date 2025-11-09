Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 44 беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 44 украинских беспилотника над двумя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, российским ПВО удалось обнаружить и уничтожить 43 вражеских дрона над Брянской областью, еще один сбит над территорией Ростовской области.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия захочет устроить блэкаут в Киеве. Украинский лидер заявил, что обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Спустя два дня после встречи двух лидеров портал Axios выпустил интервью с Зеленским, который заявил, что Трамп «открыто поддержал» планы Киева по нанесению ударов по российским оружейным заводам и энергетической инфраструктуре. Президент Украины подчеркнул, что если Россия «не прекратит конфликт, то чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

В Кремле не оставили без ответа заявление Зеленского. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, своими угрозами украинский лидер пытается выслужиться перед странами Европы, показать им свою боеспособность.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения света.