"Нужно было отрезвить": раскрыто, сколько "Кинжалов" ввергли Украину во тьму

Московский Комсомолец

В ночь на 8 ноября Россия, вероятно, нанесла самый массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» за все время СВО, выпустив по целям на Украине до семи ракет. Такое предположение в беседе с изданием News.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин, объяснив этот удар необходимостью «отрезвить» Киев.

© РИА Новости
«Это был, судя по всему, самый массовый удар этими дорогими ракетами за время СВО. Предположу, их было семь запущено с МиГ-31. А как еще? Нужно отвечать на все дроновые безобразия ВСУ Надо было Украину отрезвить. И все это накануне зимы», — считает Дандыкин.

Хотя точное число ракет официально не называлось, Министерство обороны РФ подтвердило факт нанесения массированного удара высокоточным оружием, включая «Кинжалы», по предприятиям ВПК и объектам энергетики. Ранее СМИ уже сообщали, что ночная атака стала одной из самых мощных с начала конфликта.

Последствия удара оказались катастрофическими. Крупнейшая украинская государственная энергокомпания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении своих ТЭС и «нулевой генерации». Киев уже сидит без света. Апокалиптическую картину дополнила компания «Укрэнерго», официально объявив, что завтра отключения электроэнергии продлятся все сутки почти во всех регионах страны.