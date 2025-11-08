Раскрыто, сколько "Кинжалов" ввергли Украину во тьму

В ночь на 8 ноября Россия, вероятно, нанесла самый массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» за все время СВО, выпустив по целям на Украине до семи ракет. Такое предположение в беседе с изданием News.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин, объяснив этот удар необходимостью «отрезвить» Киев.

«Это был, судя по всему, самый массовый удар этими дорогими ракетами за время СВО. Предположу, их было семь запущено с МиГ-31. А как еще? Нужно отвечать на все дроновые безобразия ВСУ Надо было Украину отрезвить. И все это накануне зимы», — считает Дандыкин.

Хотя точное число ракет официально не называлось, Министерство обороны РФ подтвердило факт нанесения массированного удара высокоточным оружием, включая «Кинжалы», по предприятиям ВПК и объектам энергетики. Ранее СМИ уже сообщали, что ночная атака стала одной из самых мощных с начала конфликта.

В России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине

Последствия удара оказались катастрофическими. Крупнейшая украинская государственная энергокомпания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении своих ТЭС и «нулевой генерации». Киев уже сидит без света. Апокалиптическую картину дополнила компания «Укрэнерго», официально объявив, что завтра отключения электроэнергии продлятся все сутки почти во всех регионах страны.