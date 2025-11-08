Окруженный гарнизон Димитрова начал сдаваться в плен

Попавшие в окружение в Димитрове (украинское название - Мирноград) солдаты ВСУ сдаются в плен.

"Поступают сообщения о пока единичных случаях сдачи. В ближайшее время число желающих сложить орудие сильно вырастет. Пока украинские боевики используют имеющиеся у них резервы. На следующей неделе у них не останется ни провианта, ни боеприпасов, и надо будет выбирать между пленом и смертью", - рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Армия России завершила окружение группировки ВСУ в Димитрове 7 ноября. Одновременно практически полностью взят под контроль соседний Красноармейск. Там проходят зачистки и фильтрационные мероприятия, проскользнуть через город незамеченным не удастся.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Ранее появилось видео окруженного Димитрова, снятое русским БПЛА-разведчиком.

По оценкам западных экспертов, на начало ноября ВС РФ блокировали в Димитрове, Красноармейске и Купянске порядка 10 тысяч украинских солдат.