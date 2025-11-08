Ситуация в Красноармейске (Покровске) на Димитрове (Мирноград) стала критической — российские войска отрезают целые сектора обороны. С таким паническим репортажем выступил в своем Телеграм-канале украинский военнослужащий Мучной.

В Красноармейске, по его словам, произошла катастрофа — украинские силы, по сути, потеряли целый плацдарм.

«Плацдарм "Высотки" скорей всего окончательно откололся, это уже не локальные стычки пошли, а фактическое отделение сектора от нашей линии», — бьет тревогу боец.

Он сообщает, что российские войска уже закрепляются и продвигаются дальше, нанося массированные авиаудары ФАБами и задействуя специальные ударные группы для уничтожения бронетехники.

Не менее мрачная картина и в соседнем Димитрове. Там, по словам Мучного, российские штурмовики вплотную подошли к городской застройке.

«Серая зона уже дотягивается почти до самых многоэтажек — фронт буквально впирается в бетон», — пишет он.

Российская авиация наносит удары тяжелыми ФАБами уже по городским микрорайонам, готовя новую волну штурмов, а на севере города действуют мобильные группы на мотоциклах.

Стоит отметить, что живой репортаж украинского военного идет вразрез с официальными заявления командования ВСУ и офиса Зеленского.