Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить больше систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова приводит издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
Украинский президент заметил, что за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили более 400 дронов.
«Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам», — признал Зеленский, заметив, что лишь немногие системы в мире способны противостоять подобным ракетам.
В начале ноября военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские системы противоракетной обороны способны бороться с британскими ракетами Storm Shadow. Ранее Великобритания передала их Украине.