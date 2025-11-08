В Пхеньяне замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР генералом Но Гван Чхолем. Об этом сообщает в Telegram-канале российское оборонное ведомство. Там рассказали, что генералы обсуждали двустороннее сотрудничество в военно-политической сфере. Северокорейский министр отметил, что визит Горемыкин укрепляет "боевое братство между армиями КНДР и России". Делегация РФ побывала в Мангендэнском революционном училище, где учатся дети военнослужащих Северной Кореи, и Военно-политичесой академии имени Ким Ир Сена. В пресс-релизе говорится, что Горемыкин и другие члены российской делегации возложили цветы к монументу "Освобождение". Он посвящен освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году и установлен на горе Моронгбон в память о солдатах СССР, боровшихся за свободу и независимость корейского народа. В КНДР рассказали, что переговоры Горемыкина и главы минобороны КНДР прошли "в дружественной обстановке" 6 ноября. В них участвовали замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.