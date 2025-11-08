Названы цели на Украине для удара возмездия России

Вооруженные силы России после удара украинских беспилотников по подстанции «Белозерская» в Вологодской области могут принять решение бить по таким же подстанциям на Украине. О предполагаемых целях удара возмездия сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала заметили, что эффект от ударов будет гораздо серьезнее, «поскольку таких целей на Украине мало, но каждая из них является важной частью украинской энергосистемы».

По их мнению, под российскую атаку могут попасть подстанция «Винница-750», связывающая район Киева, Западную Украину и юг с Южно-Украинской атомной электростанцией (АЭС). «Самым разветвленным узлом при этом является подстанция Западноукраинская 750/330 кВ. Она связывает обе западные АЭС с центром Украины (Винница-750) и Венгрией (Саболчбака)», — говорится в материале.

Там же указывается, что полное уничтожение вышеперечисленных подстанций нанесет существенный ущерб энергосети Украины на длительное время.

Утром в субботу, 8 ноября, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об атаке дронов ВСУ на подстанцию «Белозерская». По его словам, в результате было зафиксировано три попадания беспилотников в подстанцию, однако к отключению электроэнергии в регионе это не привело.