Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский оценил перспективы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти из Красноармейска. Его цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

По словам Кимаковского, противник лишился возможности выйти из Красноармейска (украинское название — Покровск) и вывести личный состав. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли последние пути отхода из города.

«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — заявил Игорь Кимаковский.

Также он уточнил, что ВСУ смогли вывести несущественную часть сил в направлении Димитрова (украинское название — Мирноград).

Раскрыта причина паники Зеленского из-за Покровска

В начале ноября советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ безуспешно попытались выйти из Красноармейска. Он уточнил, что некоторые группы военных были вынуждены вернуться в прежние места дислокации, а какие-то были уничтожены ударами FPV-дронов.