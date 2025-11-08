В гибели лучших бойцов ВСУ на построении обвинили командира батальона

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение командиру батальона 35-й бригады морской пехоты, чьи лучшие бойцы попали под удар "Искандеров" во время церемонии награждения.

По версии следствия, офицер нарушил запрет Генштаба ВСУ, 1 ноября собрав подчиненных для проведения торжественного мероприятия в Днепропетровской области. По случаю годовщины создания батальона там планировались награждение отличившихся и факельное шествие.

Место и время мероприятий стали известны разведке ВС РФ, на каждую локацию прилетело по баллистической ракете "Искандер". Есть убитые и раненые. По рассказам выживших, на награждение собрали лучших бойцов бригады: штурмовиков и операторов БПЛА.

Командира батальона обвинили в небрежном отношении к военной службе, ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщило ГБР.

Сами морпехи считают, что их предали.