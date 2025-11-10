Участникам СВО разрешили получать земельные участки по месту службы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил крайне важный момент: участники СВО вправе претендовать на льготные участки земли даже без постоянной прописки. Таким образом, ветеран может претендовать на земельный участок в том регионе, где служит.

"В 2024 году военнослужащий, проживавший в городе Керчи с семьей с 2019 года, но не имевший постоянной регистрации, обратился в суд с требованием признать факт его постоянного места жительства по месту службы в городе Керчи, - рассказывают в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. - Это позволило бы ему, как участнику специальной военной операции, бесплатно получить земельный участок в Республике Крым".

Керченский городской суд удовлетворил его иск. Апелляционная инстанция, напротив, отказала военнослужащему, указав, что временная регистрация по месту службы по контракту не является доказательством постоянного места жительства ни самого военного, ни членов его семьи. Это стало основанием для отказа в удовлетворении иска.

"Кассационный суд не смог согласиться с таким решением, - подчеркивают в кассации. - Отменяя апелляционное определение, он указал, что при рассмотрении дела в апелляционном порядке были установлены не все юридически значимые обстоятельства, а представленные заявителем доказательства остались без должной проверки и правовой оценки. Несмотря на это, после повторного рассмотрения апелляционный суд снова принял решение отказать заявителю".

Иными словами, апелляционная инстанция упорно не соглашалась признать за героем право получить льготу там, где служит. Даже строгий сигнал из вышестоящей инстанции, мол, перепроверьте и подумайте хорошенько, не заставил апелляцию передумать.

В силу закона регистрация не является единственным критерием определения постоянного места жительства человека. Суд подтвердил, что к таковым относится и место службы

"В результате кассационный суд отменил апелляционное определение и оставил в силе решение суда первой инстанции, признав, что в силу закона регистрация не является единственным критерием определения постоянного места жительства человека, как верно было установлено Керченским городским судом, - рассказывают в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. - Таким образом, теперь участник боевых действий сможет реализовать свое законное право на получение земельного участка от государства".

Поддержка участников СВО - важное направление работы государства, профессионального правового сообщества и в целом гражданского общества. Как сообщил недавно замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын, по итогам прошлого года, каждый четвертый случай бесплатной юридической помощи, оказанной основными участниками системы - государственными юридическими бюро и адвокатами, пришелся на участников СВО и членов их семей.

Активно помогает бойцам, членам их семей и нотариат: нотариусы приезжают в пункты военных сборов, госпитали и т. д.