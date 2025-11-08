Холодная зима все ближе: «Искандеры» лишают военную промышленность Украины будущего

В большинстве регионов Украины вновь введены аварийные отключения света. Минувшей ночью основной целью для российских БПЛА и ракет опять стали энергетические объекты. По данным Воздушных сил ВСУ, по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет. Большинство из них успешно достигли целей.

Удары наносились по целям в 10 регионах Украины. Среди пораженных объектов – Трипольская ТЭС под Киевом, Змиевская ТЭС, Слобожанская ТЭЦ и Харьковская ТЭЦ-5 в Харьковской области, Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области, Кременчугская ГЭС в Кировоградской области, а также ТЭЦ в Сумской, Черниговской, Николаевской и Черкасской областях.

Помимо ГЭС и ТЭЦ российские БПЛА плотно отработали по газотранспортной системе Незалежной. По данным канала координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, «Искандеры» атаковали Интегрированный нефтегазоперерабатывающий завод в Бельске Полтавской области, Мастерскую добычи нефти и газа №4 в Черниговской области, Газоочистительную установку УКПГ в Харьковской области.

Среди целей были и промышленные объекты. В Николаевской области прилетело по Черноморскому судостроительному заводу, где производят БЭКи. В Днепропетровской области ударили по Павлоградскому химическому заводу.

В Киевской области, по данным канала Олега Царева, были прилёты по аэродрому ВСУ в Василькове и аэродрому «Антонов» в Гостомеле. Взрывы также гремели возле Бучи, Фастова и Обухова.