Россия якобы не готова прекращать боевые действия на Украине. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о препятствиях для организации саммита с главой РФ Владимиром Путиным.

При этом российская сторона неоднократно заявляла о своей приверженности к урегулированию украинского конфликта дипломатическими путями. Препятствием к миру выступает Киев, который не желает завершать конфликт. Когда может закончится СВО — в материале URA.RU.

Прогнозы по окончанию конфликта

Крах ВСУ неизбежен

По оценке отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, крах линии фронта ВСУ — это лишь вопрос времени. В своем видеообращении он заявил, что Украина в скором времени столкнется с катастрофической нехваткой военнослужащих для удержания позиций, чего нельзя сказать о России. Дэвис подчеркнул, что коллапс фронта неизбежен, и предрек, что это может произойти в срок от месяца до года. Кроме того, он охарактеризовал позицию Киева как опасную иллюзию, которая не приведет к успеху.

В США поняли причину начала СВО

Дональд Трамп также высказал предположение о сроках завершения боевых действий на Украине. Президент США заявил, что конфликт, по его мнению, подойдет к концу в обозримом будущем. Он добавил, что, хотя «иногда приходится сражаться чуть дольше», итогом станет мирное урегулирование.

Не ждем, а готовимся

Российский военкор Александр Коц считает, что СВО на Украине продлится еще долго, отметив, что она «даже не начиналась». По его мнению, России следует готовиться к новым конфронтациям.

В качестве примера Коц привел подготовку Польши к возможной войне. Он сообщил, что Варшава планирует обучить до 2026 года 400 тысяч добровольцев. Кроме того, Польша активно инвестирует в усиление своей армии, стремясь создать сильнейшие сухопутные силы в ЕС.

На вопрос, с кем собирается воевать Польша, Коц ответил, что он риторический, намекая на Россию. По его словам, когда «закончатся украинцы», Запад направит против РФ поляков. Свой комментарий военкор завершил фразой: «Не ждем, а готовимся».

Есть прорыв

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, выступая на бизнес-форуме в Майами, сообщил о достижении определенного прогресса в урегулировании украинского конфликта. При этом он охарактеризовал ситуацию как сложную. По словам Уиткоффа, перед тем как лидеры смогут договориться, экспертным группам предстоит провести серию переговоров на низком уровне. Также дипломат отметил, что провел шесть встреч с Путиным, каждая из которых длилась не менее четырех часов.

СВО завершится на условиях России

Конфликт на Украине завершится на условиях России, поскольку у Запада практически нет рычагов влияния на Москву. Об этом сообщил венгерский эксперт по безопасности Атилла Демко. Он полагает, что СВО закончится, когда РФ сочтет свои цели достигнутыми.

Демко также отметил, что за закрытыми дверями, например, на переговорах Путина и Трампа, обсуждалось гораздо больше вопросов, чем известно публике. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть много общих тем, таких как Договор СНВ и сферы влияния, помимо Украины.

Встреча Путина и Трампа

Трамп, беседуя в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, высказался о возможности своей встречи с Путиным в Будапеште. Американский лидер охарактеризовал шансы на эту встречу как весьма высокие, отметив, что стороны ведут на этот счет переговоры и проинформируют общественность позже. Также президент Штатов упомянул, что Орбан разбирается в позиции и хорошо знаком с Путиным.

Огромная ошибка Запада

Орбан, в свою очередь, заявил о стратегической ошибке Запада в отношении украинского конфликта. По его словам, действия, предпринятые несколько лет назад, были неверными, и сейчас необходимо прекратить бои. Орбан также выразил уверенность в решимости Трампа приложить все усилия для завершения конфликта и отметил, что его визит в Вашингтон призван поддержать мирную инициативу американского политика.

Отказ от диалога — безумие

Как заявил отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми, отказ европейских государств от поддержания контактов с Россией подрывает позиции Запада и сокращает вероятность мирного разрешения украинского кризиса. Эксперт охарактеризовал отказ от диалога с Путиным как нерациональный подход, подчеркнув, что ведение переговоров не означает уступок, а способствует пониманию позиции другой стороны и построению взаимоотношений. Джерми также добавил, что стремление понять оппонента является фундаментальным условием для прекращения любого конфликта.