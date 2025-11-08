Российская армия полностью окружила город Покровск. Как сообщает Mash, ВС РФ заняли последнее село в «серой зоне».

По данным источника, сейчас в котле находится около двух тысяч украинских военных.

Основные силы украинской армии отошли в Мирноград, пытаясь удержать восточные рубежи. В Покровске остались лишь отдельные подразделения и те, кто не успел покинуть город.

Личное участие руководства ГУР в контратаках пока не оказывает заметного влияния, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения информации от Минобороны РФ на данный момент не было.

Также в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирается в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения украинской армии в Красноармейске и Купянске.

Украинские солдаты признают, что не смогут удержать Красноармейск. В беседе с французской газетой офицер украинской армии на условиях анонимности заявил, что взятие города солдатами ВС РФ является вопросом «максимум» двух недель.