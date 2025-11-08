В телефоне оборонявшего Успеновку солдата ВСУ нашли предсмертное видео

Российские бойцы нашли в освобожденной Успеновке телефон погибшего солдата ВСУ с предсмертным посланием.

На видео, опубликованном в телеграм-канале "Вернись живым", украинский военнослужащий говорит:

"Вот и потеряли мы Успеновку. Уже отступать некуда, позади нас голое поле. Дроны бьют. Дай Боже, еще увидимся".

"Фактически, предсмертная записка. Помощи от своих командиров из 110 омбр он так и не дождался, призывам к сдаче в плен или бегству также не внял", - прокомментировали это послание в канале.

Напомним, 6 ноября бойцы 218 гвардейского танкового полка 5-й армии группировки войск "Восток" освободили село Успеновка в Запорожской области. В течение минувшей недели российские штурмовики продвигались в глубину обороны ВСУ на этом направлении.