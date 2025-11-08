Раскрыты подробности об атаке беспилотников на подстанцию в Вологодской области
Беспилотники атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил о пяти взрывах на энергообъекте, однако разрушения не допущено.
"В результате атаки беспилотников на подстанцию "Белозерская" разрушений энергетического объекта не допущено", - написал он в телеграм-канале.
Повреждения оказались минимальными и не повлияли на электроснабжение потребителей.
На месте продолжают работать оперативные службы. Жертв в результате атаки беспилотников нет.