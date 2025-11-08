Появилось видео уничтожения танка Leopard, часть которого подарили Путину

Командир роты снайперов с позывным Москва рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину подробности уничтожения танка Leopard 2, фрагмент которого теперь хранится в библиотеке Владимира Путина в Кремле.

"Это было во время их "контрнаступления у Работино летом 2023 года. Танк с хорошей оптикой досаждал нам, работая по ночам, поэтому мы его выслеживали. Заметили перемещение днем к селу, дальше было просто", - рассказал военный.

Координаты цели передали операторам БПЛА из отряда "Судоплатов". Те использовали против серьезной цели такой же серьезный коптер - недавно появившийся высокоточный FPV-дрон БТ-40.

"Танк вели задолго до того, как он вошел в зону поражения, а потом подбили. Это был первый Leopard 2A6, пораженный дроном. БПЛА тоже оказался непростой - с маркировкой "Владлен Татарский". Военкор передал привет противнику даже после своей гибели", - рассказал снайпер.

Уязвимые места западной бронетехники наши бойцы изучили заранее. Точно попали дроном под башню и Leopard исполнил весь набор полагающихся в таких случаях трюков: задымил, загорелся, взорвался с фейерверком из детонирующего боекомплекта.

О том, что обломок уничтоженного с его участием немецкого танка оказался в Кремле, Москва узнал случайно - из видео в интернете. /Конечно приятно, признался офицер.