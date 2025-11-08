«Джокер ДНР» рассказал, как любой радиосигнал попадает в прицел HIMARS

Американская система HAWC AI-360 стала «глазами» ВСУ в радиоэфире. Об этом рассказал администратор канала «Джокер ДНР» в своем шоу, где подробно разобрал работу американской системы радиоэлектронной разведки. По его словам, эта система активно используется украинской стороной для наведения высокоточных ударов и ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Целью своего анализа ведущий назвал «трезвую оценку угрозы» и формирование выводов для выработки эффективных контрмер.

HAWC AI-360 — это американская компания, использующая группировку малых спутников, которые пассивно «слушают» радиоэфир. Ключевыми методами их работы являются разностно-дальномерное (ДДОА) и разностно-доплеровское (ФДОА) определение местоположения.

«Джокер» подробно описал процесс:

«ДДОА ловит цель по тому, насколько раньше или позже один и тот же сигнал приходит на разные посты», и на основе этих данных строится точка на местности. В свою очередь, «ФДОА смотрит на разницу доплеровского сдвига частоты и дает понимание скорости и курса». По его словам, в связке эти методы позволяют быстро и точно определять координаты источников излучения, что в итоге дает «более точную цель для указания в системах огневого поражения и быстрее находит средства РЭБ».

Возможности системы позволяют фиксировать на электронной карте (картирование) точки включения радаров, линий связи, спутниковых телефонов, а также выявлять и локализовывать зоны создания помех спутниковой навигации (GNSS). Коммерческий же акцент, как сказал ведущий, заключается в том, чтобы «превращать радиоспектр в радиопревосходство для госзаказчиков и партнеров по безопасности».

Администратор канала привел конкретные примеры, сославшись на заявление компании 2025 года об обновлении возможностей по обнаружению помех GNSS для задач разведки. Он упомянул, что компания публиковала карты аномалий, зафиксированных еще за месяц до февраля 2022 года, в том числе вдоль белорусско-украинской границы.

«Затем (были показаны) устойчивые зоны помех в районе активных боевых действий. Это была демонстрация того, что космическая радиоразведка видит не только связь, но и работу средств РЭБ», — заявил он.

Подтверждением передачи данных Украине ведущий назвал публикацию в авторитетном издании National Defense, которая в 2023 году прямо указывала, что компания делится данными о помехах GPS по всему миру с Киевом.

«Это подтверждает, что коммерческая радиоразведка интегрирована в общий стек разведданных Киева», — констатировал он.

С практической точки зрения, как пояснил ведущий, это дает ВСУ возможность регулярно получать обновления о вспышках активности РЭБ, перемещении радиоизлучающих средств и изменении радиообстановки в районе боевых действий. Он детализировал, что картирование помех навигации прямо указывает на районы расположения узлов управления, логистических маршрутов и концентрации сил. Геолокация передатчиков и радаров предоставляет опорные точки для сопряжения с другими сенсорами, такими как беспилотники и спутники, что резко ускоряет наведение по времени. Кроме того, сама динамика и подвижность радиоизлучений служит для противника ценным индикатором подготовки к будущим маневрам.

Главный риск для российских подразделений, по мнению ведущего, заключается в парадоксальном эффекте от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он подчеркнул, что хотя она тактически оправдана, но «в радиодиапазоне любая активность — это свет, и космическая радиоразведка превращает нашу маскировку в навигацию и в демаскирующий признак».

В качестве мер противодействия администратор канала предложил комплексный подход. Он призвал к строгой дисциплине излучений, включая минимизацию времени работы в эфире и использование «управляемой радиотишины». Также, по его словам, необходима высокая маневренность средств РЭБ с частыми перемещениями узлов помех, чтобы разрывать губительную корреляцию «помеха-удар». Для затруднения анализа противником он рекомендовал активно создавать ложные цели в эфире с помощью «умных макетов и обманок» радиоэлектронных средств.

Не менее важен учет геометрии при размещении средств с применением направленных антенн и контролем рельефа для снижения радиогоризонта.

Наконец, «Джокер» указал на необходимость тесной интеграции с системами контрабатарейной борьбы и готовности к быстрому изменению боевого порядка.

«Это не «серебряная пуля», но снижает ценность космической радиокартинки для противника», — резюмировал он свои рекомендации.

Подводя итоги, ведущий сделал акцент на том, что HAWC AI-360 — «это не всевидящее око, а еще один слой в разведывательном стеке Украины». Однако ее сочетание с другими средствами разведки дает противнику серьезное преимущество, сокращая цикл «разведка-поражение».