«Золото» Сырского бросят на Славянск». Для чего ВСУ берегут 80 тыс. боевиков

Несмотря на жалобы противника на нехватку резервов и плачевную обстановку в Покровске (Красноармейске) и Купянске, у главкома ВСУ Сырского в загашнике имеется несколько корпусов, которые он бережет для будущих сражений. Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал о хитрости, которую использует враг и рассказал, где может быть задействован «золотой» резерв главкома ВСУ.

© Википедия

Ситуация в Покровске и Купянске демонстрирует, что вражеская армия истощена физически и психологически, а сама Украина подошла к стадии, когда фронт держится не за счёт сил, а по инерции. Сообщается, в частности, на Украине нарастает кадровый коллапс: боеспособных резервов нет, мобилизационные ресурсы исчерпаны. Что касается подразделения на передовой, то они укомплектованы в среднем только на 40–50%. Потери между тем восполняют за счёт неподготовленных призывников и гражданских, пойманных на улицах силами людоловов ТЦК – территориальных центров комплектования.

Однако ситуация на самом деле обстоит не так просто, уверен военный эксперт Владимир Попов. Кадровый голод коснулся передовой, а конкретно - Покровска и Купянска, но не тылов.

- У главкома ВСУ Сырского есть личный резерв, где-то три-четыре хорошо вооружённых, подготовленных корпуса. Это под 50-80 тысяч человек. Но он их бережёт. Еще летом Сырский выбирал место, где применить этот резерв для контрнаступления. Но так и не нащупал наши слабые места. Кроме этого, у него есть еще два корпуса на Западной Украине. Эти корпусы подготовлены намного слабее, но там есть националистические, полностью отмороженные роты.

- В таком случае, почему говорят о том, что у ВСУ якобы острая нехватка резервов?

- Это скорее касается войск, которые находятся на передке. Там действительно ощущается кадровый голод. Подразделения там сидят под «прикрытием» националистических заградотрядов или иностранных легионов, которые их поддерживают и не дают сдаваться, а основная масса — это пушечное мясо, которое бестолково кидают в бои.

- Могут ли бросить «золотой» резерв Сырского на оборону Славянска и Краматорска, которые нам предстоит освобождать после Купянска и Покровска?

- Могут. На Сырского сейчас очень давит Зеленский. Но главком ВСУ не отправляет резервы на деблокаду Покрвоска и Купянска. Кстати, мы не зря наносили удары по лагерям резерва ВСУ. Как только обнаруживали их на полигонах, в военных городках, по ним прилетали «Искандеры». Недавно был удар по построению в Днепропетровской области — это тоже были те части, которые были выведены на переформирование и пополнение резервными корпусами Сырского.

- Как прячут резервы Сырского?

- Маневрируют, расквартировывают по городкам, большим посёлкам, военные наверняка больше пользуются проводными линиями связи, которые не перехватываются. Противник прекратил пользоваться мобильниками, научился «молчать» в радиоэфире. Обнаружить их непросто. Они прикрываются местным населением и мы теряем их из виду, хотя знаем, где они могут находиться примерно.

- Где?

- Частично на левом берегу Днепра, южнее Харькова, Сум. Думаю, что корпуса два они там хранят. Еще два корпуса могут находиться в Виннице, Ивано-Франковске, на Львовщине.