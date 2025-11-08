Ситуация в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обостряется. Битва за этот город достигла критической стадии, поскольку силы ВС РФ и ВСУ там настолько переплетены, что порой «соперничают за контроль над одним и тем же жилым домом». Об этом пишет Associated Press (AP), ссылаясь на данные аналитиков и военнослужащих.

«Приближается критический момент для будущего ДНР. Битва за город Покровск (Красноармейск) достигает ключевой стадии, когда российские и украинские силы настолько переплетены, что в некоторых случаях они соперничают за контроль над одним и тем же жилым домом», — сказано в материале AP.

Издание со ссылкой на экспертов также пишет, что в прошлом месяце российские войска проникли в Красноармейск, воспользовавшись уязвимостями в оборонительных позициях украинских сил. В материале указывается, что в ближайшие недели или месяцы ВС РФ могут начать полностью контролировать город. Командование ВСУ, по данным AP, также прогнозирует ухудшение ситуации.

«Драпать нельзя держаться»: мучительный выбор ВСУ в Покровске

В настоящее время бои за город Красноармейск находятся в решающей фазе. Согласно информации, полученной из украинских источников, российские военные заняли позиции в промышленной зоне и продолжают наращивать численность своих сил в городе. С целью удержания контроля над территорией ВСУ направляют в район боевых действий спецподразделения и бронетанковую технику. Значимость Красноармейска обусловлена не только наличием развитой промышленности и транспортной инфраструктуры, но и выгодным стратегическим расположением. Успех российских войск в захвате города может существенно повлиять на развитие военной ситуации в регионе.