Российские военные рассказали о самом сложном этапе боев за Успеновку

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» в ходе боев за населенный пункт Успеновка в Запорожской области форсировали реку Янчур. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным Питерский.

По его словам, это стало самым сложным этапом всей операции.

«Ни колючая проволока, ни инженерные заграждения, ни рвы — ничего не сравнится с этим. До подхода мы не знали, насколько она глубокая. Местами по шею, где-то по пояс, но всё равно преодолели», — заявил он.

О взятии Успеновки под контроль российской армии Минобороны РФ сообщило 7 ноября. До этого в сети появились кадры бегства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из этого села.