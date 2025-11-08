В Харьковской области ликвидирован сержант 13-й бригады нацгвардии Украины Антон Бондаренко. Он был военным пиарщиком, отвечал за взаимодействие с западными журналистами и формирование негативного образа России в Европе, пишет "Северный ветер".

© Российская Газета

Ликвидировали "черного пиарщика" во время удара по позициям бригады в Липцах.

13-я брон НГУ "Хартия" - медийное подразделение нацгвардии, в котором числится немало известных на Украине личностей. Популярность его обусловлена тем, что бригада не участвует в боевых действиях и до последнего времени располагалась вдали от линии фронта.

Зато ее регулярно навещают важные гости из Европы: французский писатель-философ Бернар Леви, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, делегация национальной гвардии Норвегии во главе с командующим и другие.

Поэтому "Хартия" хорошо снабжается, чисто выметена и богата на затеи типа рекрутинговой кампании со слоганом "гарантируем 60 дней подготовки", первой в истории роботизированной войсковой операции или интернациональной роты "Гуахиро", собравшей наемников с пяти континентов.

Правда, когда дело доходит до боя, пиар помогает слабо - судьба выдумщика Бондаренко тому пример.