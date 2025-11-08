В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были сбиты в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Чиновник заявил, что никто из людей не пострадал.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку вражеских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры региона. По его словам, ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.

Также глава региона заявил, что, по предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.