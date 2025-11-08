В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал» в Telegram.

Отмечается, что над Киевской областью заметили ракеты «Кинжал». Также, по данным канала, по региону мог быть нанесен удар баллистическим оружием.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о перебоях с подачей электроэнергии в украинской столице.

«Задействованы экстренные отключения», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно о массированном ударе по территории Украины. Сообщалось, что при атаке были задействованы «Кинжалы», «Калибры», «Искандеры» и «Герани». Помимо Киева, взрывы прозвучали в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.