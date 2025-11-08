В НАТО неожиданно высказались о возможном поражении России
Перспектива стратегического поражения сейчас нависла над самим НАТО, а не над Россией. Неожиданное высказывание сделал отставной генерал альянса Марко Бертолини в интервью L’antidiplomatico.
«Окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к "стратегическому поражению" Москвы. Стратегическое поражение, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — сказал он.
По его словам, даже в США понимают, что дальнейшая эскалация невыгодна Западу, из-за чего американский президент Дональд Трамп отказался от однозначно агрессивной риторики против РФ. Бертолини подчеркнул, что украинский конфликт «несомненно не закончится» поражением Москвы.
В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России
Ранее немецкий генерал Александр Зольфранк заявил, что Российские войска могут нанести удар по странам НАТО в самое ближайшее время.
«Если взглянуть на нынешние возможности России, то она может начать атаку на территорию НАТО уже завтра», — подчеркнул он.