По Украине нанесен массированный удар

В ночь на субботу, 8 ноября, Украина подверглась массированной ракетной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

По его данным, удары наносятся при помощи ракет «Кинжал» и «Калибр».

«Видимо один из крупнейших разовых пусков «Кинжалов» за все время СВО — не менее семи ракет», — говорится в сообщении.

Стало известно о комбинированном ударе ВС РФ по Украине

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna), под ракетный обстрел попали объекты в Киевской области. По его информации, в атаке также были задействованы дроны-камикадзе «Герань» и ракеты «Искандер».

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киевской области, Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.

Накануне Вооруженные силы России нанесли удары по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты «Нептун» и «Гром-2» для украинской армии.