Полпред президента Трутнев рассказал о своем бое с ВСУ под Угледаром

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Своими воспоминаниями он поделился с проектом WarGonzo.

Полпред объяснил, что столкнулся с противником и попал под обстрел во время своей поездки в район Угледара.

«Стреляла БМПшка. Потом я вышел на своих друзей в командовании, я говорю: мужики, а можно бы БМПшку утихомирить? Они мне говорят: если бы был танк, мы бы ударили, а с БМПшкой вы сами бы разбирались», — рассказал он.

Трутнев отметил важность выполнения плана по развитию Севморпути

Политик добавил, что во время боя у него не было ощущений, что ВСУ выйдут из этой схватки победителями.

Где Трутнев научился снайперскому искусству — неизвестно, информация о его службе в армии является непубличной. При этом компетенция полпреда позволила ему занять пост главного судьи Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова.