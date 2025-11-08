На Украине потеряли надежду на выпуск собственных ракет

Украина может в скором времени лишиться единственного завода по выпуску твердого топлива. Бедственное положение в сфере производства собственной баллистической ракеты раскрыло украинское издание Defense Express.

По его данным, речь идет о Павлоградском Химическом заводе, который находится на расстоянии «всего в 80 километров от явно выраженной линии фронта». В таких условиях сложно говорить о возможностях производства ракетного топлива баллистических ракет «Сапсан» (он же «Гром-2» — прим. «Ленты.ру») и любых других ракет такого класса в будущем.

Помимо этого, передача его мощности также практически нереальна — площадь предприятия занимает 700 гектаров. Единственным исходом является создание нового завода с нуля, однако для этого необходимы инвестиции, профессиональные кадры и временной ресурс.

7 ноября стало известно, что ВС России ударили по Павлоградскому заводу, где собирают ракеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.