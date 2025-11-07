Глава Пентагона заявил, что США используют старые системы вооружения

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США до сих пор используют устаревшие системы вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хегсета, США нужно как можно быстрее модернизировать свое вооружение, чтобы избавиться от старых моделей. При этом он добавил, что американские военные не могут ждать новых инструментов «десятилетиями».

«Чем быстрее мы сможем поставить современные системы вооружения, тем быстрее сможем вывести из эксплуатации устаревшие системы, отработавшие десятилетия <...> Наши военные, как вы знаете, не могут десятилетиями ждать, когда появятся инструменты, необходимые им для сдерживания и ведения наших войн, чтобы одержать в них победу», — заявил Хегсет.

