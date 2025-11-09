Заблокированные в Газе бойцы ХАМАС отказались сдаваться

Бойцы ХАМАС, заблокированные в городе Рафах в Газе на подконтрольной Израилю территории, не сдадутся, передает Al Arabiya.

В палестинском радикальном движении призвали посредников найти выход из ситуации, угрожающей перемирию в регионе. По словам источников, бойцы ХАМАС могут сложить оружие в обмен на возможность пройти в другие районы сектора Газа.

Согласно материалу, посредники из Египта предлагают сдать им оружие и предоставить информацию о подземных туннелях, чтобы их можно было уничтожить.

«Враг должен знать: понятия «сдаваться» и «признать себя побежденным» не существуют в словаре в бригадах «Изз ад-Дин аль-Кассам», — заявили в бригадах военного крыла ХАМАС.

19 октября Израиль нанес удары по военным объектам движения, нарушив объявленное перемирие. В ЦАХАЛ считают, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. ХАМАС все отрицает. По мнению представителей движения, Израиль первым нарушил перемирие, а их бойцы лишь ответили на провокацию.