Подсчитана площадь котла для ВСУ в Димитрове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в котел в Димитрове (российское название — Мирноград) на площади в 44 квадратных километра. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Военкоры утверждают, что положение запертых украинских подразделений уже можно описать как безнадежное — шансов на самостоятельный прорыв нет, а силы для деблокирования не подойдут.

«Весь вопрос пока только в том, сколько личного состава украинских войск осталось в Мирнограде», — отмечают авторы канала.

Димитров — город-спутник Красноармейска. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли более 85 процентов этого населенного пункта.

Минобороны РФ раскрыло, что в боях за Димитров Российская армия применяет тактику малых боевых групп. Как рассказали в ведомстве, командиры координируют действия штурмовиков, наблюдая за полем боя с воздуха при помощи беспилотников. Это позволяет эффективно решать поставленные задачи. В свою очередь, бойцы последовательно зачищают жилые и хозяйственные постройки, которые используются солдатами ВСУ в качестве укрытий и огневых точек.