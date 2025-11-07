Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА

Москва24

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 вражеских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

© РИА Новости

Данные актуальны на 20:00 московского времени, уточнили в оборонном ведомстве. В частности, 5 БПЛА самолетного типа были обнаружены и уничтожены над Белгородской областью. Еще по 3 дрона нейтрализовали в воздушном пространстве Курской и Брянской областей.

Ранее во время массированной атаки по Волгоградской области украинский БПЛА попал в 24-этажный жилой дом, расположенный на улице Гаря Хохолова. В результате были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов.

До этого БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. О пострадавших не сообщалось, при этом все системы жизнеобеспечения работали после инцидента в нормальном режиме.