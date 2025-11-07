На Западе пришли в ужас из-за российского оружия

Андрей Дуванов

СМИ назвали «ужасающим» российский подводный аппарат «Посейдон», об испытаниях которого ранее заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщил изданию ученый из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, военные эксперты нашли информацию о возможностях аппарата «ужасающей». Кроме того, СМИ обратило отдельное внимание на слова Путина о том, что ядерной ракете, установленной на «Посейдоне», требуется «всего минуты или секунды» для запуска.

«Речь идет о гигантском термоядерном оружии мегатонного масштаба <…>. Это ужасает», — заявил Миддлбери Джеффри Льюис.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой.