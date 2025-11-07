Стало известно о заваленном телами бойцов ВСУ поселке под Красноармейском

Lenta.ru

Поселок Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) завален телами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что на данный участок фронта командование ВСУ бросало силы, чтобы отбить взятые под контроль российскими подразделениями позиции. Однако это приводило к новым потерям в украинской армии.

В результате в Шевченко не сохранилось ни одного целого дома, а среди развалин лежат десятки тел бойцов ВСУ. Вместе с тем в населенном пункте стоит уничтоженная западная техника, в том числе американские БМП Bradley и БТР M113.

Ранее стали известны подробности о новых успехах Вооруженных сил (ВС) России в Красноармейске. Сообщалось, что армия РФ взяла под контроль более 85 процентов города.