В Раде помечтали о сроках прекращения огня на Украине

Депутат Рады помечтал о сроках прекращения огня на Украине
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский сообщил, что надеется на скорое прекращение огня на Украине.
Об этом он заявил в интервью Telegraf.
«Я по-прежнему надеюсь на это. Мне хотелось бы верить, что в конце ноября, в декабре, удастся, по крайней мере, добиться прекращения огня», — передает издание слова парламентария.
При этом он подчеркнул, что в публичном поле в настоящее время наблюдается полная остановка переговоров по Украине.
В России прокомментировали призывы к прекращению огня на Украине
Ранее в Кремле объяснили паузу в урегулировании конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, данный процесс тормозит Киев.