Вице-премьер Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ под Угледаром

Вице-премьер правительства РФ и экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев во время одной из своих поездок в Донецкую Народную Республику оказался под обстрелом. Чиновнику вместе с сопровождающими его военнослужащими российской армии пришлось укрыться в доме и взять в руки оружие для отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов, известный под псевдонимом WarGonzo.

Пегов рассказал, что под Угледаром, где действовала легендарная 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, Трутнев работал из снайперской винтовки, укрываясь в разрушенном доме. Вице-премьер подтвердил, что в одной из своих рабочих командировок ему действительно пришлось взять в руки оружие.

Речь об этом зашла, когда в ходе беседы с полпредом Пегов задал вопрос о том, почему бойцы дали дому в Угледаре неофициальное название «Дом Трутнева».

— Я работал из этого дома, под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось, обстреливали нас там не раз, и не два <...>. Вы знаете, я не хочу бравировать. Это будет неправильно и не по-честному. Но, не было ощущения, что кто-то нас победит. Ну, стреляла БМП от души, сколько у нее боекомплекта было. Потом я вышел (по рации — прим. «ВМ») на своих друзей, в командовании, говорю: «Мужики, а можно БПМ утихомирить?». Они мне говорят: «Не, Юрий Петрович. Если бы был танк, мы бы ударили, а с БМП вы сами там разбирайтесь. Ну, мы, конечно, еще удивились, но разобрались. Просто привезли в следующую поездку дрон, и «успокоили», — рассказал Трутнев в беседе в WarGonzo.

Необычные истории о героизме и быте солдат в зоне специальной военной операции появляются регулярно. Недавно российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».