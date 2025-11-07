Названа причина появления «кораблей-призраков» в Балтийском море

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что тысячи «кораблей-призраков» в Балтийском море могли быть прикрытием для захода в регион подлодок из Португалии и Испании. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее финские СМИ сообщили, что в Балтийском море засекли почти 18 тысяч сигналов военных кораблей НАТО. Большинство кораблей в действительности находились в тысячах километров от региона. Эксперты объяснили инцидент техническим сбоем на станции приема сигналов AIS в Парайнене.

«Вполне вероятно, что это могла быть операция под прикрытием для захода кораблей других стран, может, даже дизельных подлодок», - предположил Дандыкин.

Он добавил, что суда из Испании и Португалии могли пытаться «освоить театр возможных действий» в этих водах. Эксперт указал, что учения в Балтийском море теперь проводятся гораздо чаще, в том числе в акваториях Швеции и Финляндии.