ВС России поразили «Искандером» полк ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по личному составу, вооружению и технике 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.

Позиции ВСУ находились в районе населённого пункта Варваровка в Донецкой Народной Республике.

«После доразведки цели операторами российского разведывательного беспилотного летательного аппарата было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», — говорится в сообщении.

В конце октября комплексы «Искандер-М» и истребители Су-34 нанесли удары по месту сосредоточения военных и техники ВСУ на Красноармейском направлении.