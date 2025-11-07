Часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежала из Успеновки после падения обороны в этом селе. Кадры публикует Telegram-канал «Воин DV».

«Часть хлопчиков всё же вняла советам, спасаться бегством», — сказано в публикации.

Село Успеновка находится в Запорожской области. Авторы канала подчеркивают, что в гибели десятков бойцов ВСУ виноваты главком украинской армии Александр Сырский, командующий 20-го армейского корпуса Виктор Николюк и 110 отдельной механизированной бригады.

Ранее стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке. Российские войска успешно продвигаются в этой местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.