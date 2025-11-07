Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

Резкое снижение интенсивности ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы может говорить о том, что готовится более масштабный налет. Об этом, объясняя снижение числа ударов, заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности (...) предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет, в т.ч. с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы», — написал военкор.

Он подчеркнул, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению такого налета.

В ночь на пятницу, 7 ноября, интенсивность ночных атак ВСУ по России снизилась в шесть раз. Тогда силы ПВО перехватили 11 дронов над четырьмя регионами России. При этом ночью ранее, 6 ноября, ВСУ выпустили по России 75 беспилотников, что более чем в шесть раз больше.