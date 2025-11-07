В России заявили о сжигающем бронированную технику ВСУ «Корнете»

Lenta.ru

Представитель «Ростеха» заявил, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» помог уничтожить тысячи единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В России заявили о сжигающем бронированную технику ВСУ «Корнете»
© РИА Новости

Об успехах «Корнета» рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

«Российские военнослужащие называют "Корнет" "прожигателем" вражеской брони», — заметил Оздоев, подчеркнув, что ПТРК использовали для уничтожения танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и прочей западной техники.

Бекхан Оздоев также обратил внимание, что «Корнет» универсален и спообен уничтожать любые цели, даже воздушные. Максимальная дальность выстрела достигается при использовании ракеты с термобарическим зарядом, имеющей дальность десять километров.

«Такое высокоточное оружие в условия современных боевых действий особенно востребовано в войсках», — подчеркнул представитель «Ростеха». По словам Оздоева, госкорпорация ускоренными темпами наращивают его производство.

В конце сентября представители концерна «Калашников» заметили, что прицел 1П45-1 противотанкового ракетного комплекса «Корнет» позволяет вести ракету к цели даже при наличии помех.