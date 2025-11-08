Дрон снял на видео Димитров с окруженным украинским гарнизоном

Опубликовано видео города Димитров на юго-западе ДНР (украинское название Мирноград), окруженного российскими войсками.

Многоэтажки спальных микрорайонов с высоты птичьего полета снял разведывательный беспилотник ВС РФ.

Накануне армия России завершила окружение украинской группировки в Димитрове. Расположенный рядом Красноармейск практически полностью перешел под контроль ВС РФ, так что деться противнику некуда. В ближайшие дни станет ясно, предпочтут ли окруженные подразделения сдаться или погибнуть.

Из Красноармейска ВСУ ушли в последний момент, несмотря на намерения Киева удерживать город, пока хватит сил. Командование ВСУ цеплялось за Красноармейск из-за оставшихся там складов с военным снаряжением НАТО на полмиллиарда долларов - их не успели вовремя вывезти.

По западным оценкам, в Красноармейске, Димитрове и Купянске блокировано порядка 10 тысяч украинских солдат.