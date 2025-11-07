Зеленский анонсировал массовое производство одного вида вооружения на Украине

Украина запустит массовое производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые станут альтернативой китайским дронам Mavic. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Мы искали альтернативы, альтернативы найдены, будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться в финансировании соответствующие контракты», — анонсировал украинский лидер.

Ранее в Великобритании признали бесполезность западных беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Отмечалось, что поставляемые Киеву дроны слишком дорогие и недостаточно защищены от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

Также британская газета The Telegraph сообщала об уничтожении армией России операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попавшая под удар группа украинских военных считалась элитной.