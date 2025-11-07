Российский генерал заявил о победе в СВО
Генерал-лейтенант Российской армии Апти Алаудинов заявил о победе в СВО. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».
«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — сказал он.
При этом много еще предстоит сделать для закрепления результата в юридической плоскости, отметил командир «Ахмата».
Трамп дал обещание по конфликту на Украине
Ранее Алаудинов заявил о существовании людей, работающих внутри России на разъединение страны. Командир «Ахмата» пригласил их в зону боевых действий.