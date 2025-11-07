Российский генерал заявил о победе в СВО

Генерал-лейтенант Российской армии Апти Алаудинов заявил о победе в СВО. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — сказал он.

При этом много еще предстоит сделать для закрепления результата в юридической плоскости, отметил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов заявил о существовании людей, работающих внутри России на разъединение страны. Командир «Ахмата» пригласил их в зону боевых действий.