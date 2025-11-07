Немецкий корреспондент Кристоф Ваннер заявил, что Владимир Зеленский может инициировать контрнаступление, пытаясь удержать власть. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эфире телеканала Die Welt.

По словам Ваннера, Зеленский готов жертвовать жизнями солдат ради сохранения власти на фоне военных неудач, отмечает «Московский комсомолец». Корреспондент заявил, что Зеленскому придется столкнуться с сокращением поддержки, «поскольку его действия теряют логику».

«Он последовательно утрачивает позиции внутри страны, пытаясь любыми способами продлить свое пребывание у власти», - процитировала газета Ваннера.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп во время недавних переговоров пообещал Зеленскому личную безопасность и «уважение» в обмен на уступки со стороны Украины. Сакс отметил, что Зеленский не имеет широкой поддержки общества, а его правительство поражено коррупцией, поэтому предложенные Трампом условия выгодны для него.

