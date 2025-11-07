Оборона ВСУ в Успеновке фактически сломлена

Оборона подразделений ВСУ в Успеновке Запорожской области под Гуляйполем фактически сломлена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как видно на кадрах видео, имеющегося в распоряжении ТАСС, бойцы 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток" максимально скрытно доходят до реки Янчур и пересекают ее вброд. Далее под прикрытием дронов они достигают юго-западной окраины населенного пункта, пройдя его насквозь.