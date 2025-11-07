Военкоры объяснили отчаянные попытки ВСУ удержать Красноармейск

Военкоры канала «Военная хроника» объяснили отчаянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать Красноармейск (украинское название Покровск). По их мнению, на то есть несколько причин, в том числе стремление не потерять поддержку Запада.

«Потеря Покровска сейчас обрушит мораль и может привести к тому, что западные партнеры начнут сворачивать поддержку, сокращая поставки оружия и объемы выделяемых денег», — отметили авторы публикации.

Кроме того, переход города под контроль российских войск откроет возможность развить наступление на Днепропетровскую область, минуя Славянск и Краматорск.

Военкоры предположили, что в попытке удержать город президент Украины Владимир Зеленский прикажет бросить туда все доступные резервы.

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью для французских журналистов заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель.