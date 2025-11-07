Описана тактика России по борьбе с дронами ВСУ

В 2025 году российские войска завоевали преимущество в численности и эффективности применения тактических БПЛА, однако дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему представляют серьезнейшую угрозу подразделениям пехоты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, из-за массового применения дронов бои на передовой ведут преимущественно небольшие рассредоточенные группы штурмовиков, чаще всего действующие автономно. Попытки прикрыть эти отряды средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) почти всегда обречены на провал: они потеряли эффективность из-за появления беспилотников на оптоволоконных кабелях и устройств с элементами искусственного интеллекта.

«Ключ к решению проблемы — завоевание господства на малых высотах, чтобы исключить или хотя бы ограничить применение противником дронов. (...) Добиться успеха теперь можно только за счет физического поражения воздушных целей», — сказал аналитик.

При этом, как считает Кашин, в этой области Россия пока опережает своего противника. И если она сможет добиться решающего технологического прорыва — вновь начнет определять правила войны на всей протяженности фронта.

Ранее стало известно, что в России создали технологию для борьбы с обледенением БПЛА. Для этого техники решили использовать нагревающуюся электропроводящую полимерную нить.